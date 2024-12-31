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Kültür-Sanat
DHA 31.12.2024 00:11

TSM sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gören Türk sanat müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.

TSM sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk sanat müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Akkor'un ölüm haberini müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu.

Demirağ, Instagram hesabından `Canım Gönül Akkor geçti bu alemden` paylaşımında bulundu.

Gönül Akkor kimdir?

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçını Gönül Akkor, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk sanat müziğinde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.

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