Şiir, roman, deneme, kültür ve sanat programları...

26 alanda yazı ve fikir dünyasına katkı yapan isimler ve programlar belli oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin bu yılki sahipleri Ankara'da açıklandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Ödüllerimizin amacı yazarlarımızı ve eserlerini tanıtmak, bu yöndeki çabaları, çalışmaları desteklemek, eser sahiplerini teşvik ve taltif etmektir." dedi.

TRT'nin 3 başarılı projesi ödüle layık görüldü

TRT'nin kültür ve sanat dünyasına yaptığı katkı karşılığını buldu.

Ödül kazananlar listesinde bu yıl TRT'nin 3 başarılı projesi de yer aldı.

Türk müziği dalında TRT Radyo'da yayınlanan "Yadigâr" programıyla Adile Kurt Karatepe ödüle layık görüldü.

Televizyon programı dalında TRT 2'de yayınlanan "Edebiyat Söyleşileri" programı en çok beğenilen program oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği, televizyon belgeseli dalında TRT Belgesel'de yayınlanan "Dünyayı İyilik Kurtaracak" programını ödüle layık gördü.

Ödül töreninin ilerleyen günlerde yapılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber