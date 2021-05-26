TRT World Forum, gündeme damgasını vuran konuları ele almayı sürdürüyor.

Moderatörlüğünü TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan’ın yaptığı toplantıda, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik günlerce süren orantısız müdahaleleri sonrası varılan ateşkes ve Filistin direnişinde yeni dönemde yaşanacaklar ele alındı.



Oturumunun konuğu, Filistin Ulusal Yönetimi İngiltere Temsilcisi Husam Zomlot oldu.

Talip Küçükcan'ın, "Ateşkesin ardından Filistin hareketi için bir sonraki mantıklı adım olarak neyi görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Zomlot, şu açıklamayı yaptı:

"Tabi ki en acil öncelik, işgal altındaki topraklarda Filistin halkını temsil eden tüm güçleri birleştirdikten sonra bir daha geriye dönüş yaşanmamasını garantilemektedir."

"İsrail'de cezasızlık kültürünü sona erdirmek istiyoruz"



"İsrail'de cezasızlık kültürünü sona erdirmek istiyoruz" diyen Zomlot, İsraillilerin yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Filistin Küresel bir meseledir"

Filistin'in küresel bir mesele olduğunu söyleyen Zomlot, "Filistin doğruyu ve yanlışı ayıran çizgidir. Dayanışma hareketinde de görülebileceği gibi insan vicdanı ve değerlerinin merkezinde yer alır" dedi.

İsrail'in medya sansürü

Zomlot, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin sosyal medyada sansürlendiğini vurguladı.

"İsrail, eylemleri dünya tarafından görüldüğünde kabul edilemez olduğunu biliyor. Bunu engellemek için dev sosyal medya platformlarında lobi yapıyor. Bunun için acımasızca, her gün, her gece Filistin içeriklerini angellemek için çalışıyor."

"Gerçekler aktarılmalı"



Batı medyasının gelişmeleri farklı aktarabildiğine dikkat çeken Zomlot, "Batılı medyanın olayları yanlış anlatımına meydan okumalıyız. Gerçekler aktarılmalı" dedi.

