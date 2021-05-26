Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde bir inşaat firmasının temel kazısı öncesinde müze müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmasında M.Ö. 1'inci yüzyıla ait su kemeri bulundu. Antik döneme ait kalıntıların bulunduğu bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Efes Antik Kenti'ne su sağlayan kanal gün yüzüne çıkarılıyor. Binde 3 eğimle inşa edilen su kanalı, mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

“Su kemeri hattının kayıp halkasını bulmuş olduk”

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, bulunan tarihi kanal hakkında bilgi verdi:



"Kuşadası'ndan Antik Efes kentine su taşıyan bir yapı o dönemin teknolojisi ile inşa edilmiş. Bizim de son derece ilgimizi uyandıran bir yapı oldu. Çünkü bugünün teknolojisi ile bile böyle bir yapı inşa etmek açıkçası çok kolay değil. Yapının bir kısmı şehrin içinde çeşitli noktalarda görebileceğiniz şekilde dışarıda toprak üstünde fakat bir kısmı da toprak altında. Bu şantiyede 250'ye yakın boyutları 2 metreye ulaşan sondaj çalışmaları gerçekleştirdik ve tıpkı tahmin ettiğimiz gibi su kemeri hattının kayıp halkasını bulmuş olduk."

[Fotoğraf: AA]

Koruma altına alınacak



Roma döneminde yapılan kanalın 43 kilometre uzunluğunda olduğu açıklandı. Tarihi kanal, çalışmaların tamamlanmasının ardından koruma altına alınacak.

Su kanalının olmadığı arazinin diğer kısımlarına inşaat izni verilecek.

Haber: Gül Benli

Kamera: Yusuf Beşli