-2.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 17.01.2026 06:08

PET resin ithalatında tarife kontenjanı uygulaması

Ticaret Bakanlığı, yüksek viskoziteli PET resin ithalatında uygulanan geçici korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını belirledi.

PET resin ithalatında tarife kontenjanı uygulaması
[Fotograf: AA]

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" uyarınca, 3907.61.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan "78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan" PET resin ithalatına yönelik düzenlemeye gidildi.

Toplam kontenjan 11 bin tonu aşıyor

Düzenleme kapsamında, geçici korunma önlemi olarak uygulanan ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere toplam 11 bin 79 ton tarife kontenjanı açıldı. Belirlenen bu miktar, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için geçerli olacak. Ancak tek bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek kontenjan miktarı bir dönemde 3 bin 693 tonu geçemeyecek.

Dağıtımda "ilk gelen ilk alır" yöntemi

Tarife kontenjanı talepleri, Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden elektronik imza ile yapılacak. Kontenjan dağıtımında "ilk gelen ilk alır" yöntemi uygulanacak.

Tebliğle getirilen diğer önemli şartlar ise şöyle sıralandı; Bir ithal lisansı kapsamında en fazla 150 ton kontenjan verilebilecek. Bir ithalatçının yeni bir lisans başvurusu yapabilmesi için, son tahsis edilen lisansın üzerinden en az 30 gün geçmesi ve önceki ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekecek.
İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemeyecek. 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren düzenleme, yüksek viskoziteli PET resin kullanan sanayicilerin ham madde tedarik süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

