"Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun

divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun

sen ve ben ıslanmış gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız

rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız"

Necip Fazıl Kısakürek...

Usta bir şair, yazar ve milyonları etkileyen bir fikir adamı....

"Terbiyemi büyükbabama borçluyum"

Kısakürek hayatını şu sözlerle anlatıyor:

"1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi büyükbabama borçluyum. Maraşlı Kısakürek oğlu Hilmi Efendi. İlk tahsilimi büyükbabamın dizlerinin dibinde ve birçok Fransız Amerikan ecdebiye mekteplerinde yaptım."

Kısakürek, henüz 12 yaşında yazdığı şiirlerle dikkatleri çekti.

Yayımlandığı şiirleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarında yer aldığında 17 yaşındaydı.

Fikir ve davasını şehir şehir dolaşarak anlattı

Necip Fazıl, şiirin yanı sıra, fikir ve sanata dair pek çok alanda eser üretti.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için de arayış içinde oldu.

1949 yılında Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurdu.

40'lı yaşlarından sonra şehir şehir dolaşarak, fikir ve davasını büyük kalabalıklarla paylaştı.

Necip Fazıl Kısakürek, 78 yıla sığdırdığı fikirlerle kitleleri peşinden sürükledi.

Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Suat Ak, "Üstat, ömür boyunca yazdıklarıyla, sosyal siyasi mücadelesi ile sadece basit bir kuru entellektüel mücadele vermiş bir insan değildir. Üstat sokağa inmiştir, sokakta faaliyet göstermiştir Agora'ya inmiştir daha doğrusu kendi ifadesiyle o Agora'da kendi anlayışını, kendi din, tarih mücadelesini vermiştir" dedi.

Adına kurulan vakıf, birçok belgeyi araştırmacılarla buluşturuyor

2015 yılında adına kurulan vakıf, Kısakürek'e dair birçok belgeyi, onu araştırmak isteyenlerle buluşturuyor.

Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, "Kimseyi aracı yapmanıza gerek yok her şey burada. Evrakları, dokümanları olduğu gibi burada gelin istediğiniz gibi okuyun, bakın, araştırın. Gençlerin daha çabuk ulaşabilmesini daha sahih bilgileri ulaşabilmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Birçok eşyası müzede yer alıyor

Vakıf bünyesinde bir de müze yer alıyor. Necip Fazıl Kısakürek’in kişisel eşyaları da müzede sergileniyor.

Necip Fazıl Kısakürek 78 yıllık yaşamı boyunca pek çok kıymetli esere imza attı. Onlardan bazıları da Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nda sergileniyor.

Vefatının 38. yılı

Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te, 78 yaşındayken hayatını kaybetti.

Ama fikirleri, "Çile", "Çöle İnen Nur", "Tohum" gibi 100'e yakın kitap, tiyatro oyunu ve derleme dizisi ile yaşamaya devam ediyor.

Eserleri bugün hala en çok okunanlar arasında yer alan Kısakürek, vefatının 38'inci yılında anılıyor.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Gölge

