Annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikâyesinin anlatıldığı TRT ortak yapımı filmin galası İstanbul’da yapıldı.

Galaya TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sümeyye Bayraktar, Esra Albayrak, TRT Yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

“Çocuklarımızın vakit geçirdiği her alanda TRT olarak var olmaya gayret ediyoruz”

Galada konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, “Çocuklarımızın, özellikle dijitalleşen dünyada temiz içeriğe ulaşabilmesi için onların vakit geçirdiği her türlü alanda TRT Çocuk olarak TRT olarak var olmaya gayret ediyoruz,” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“TRT’nin bu yıl birçok filmi vizyona girdi. TAY filmi onlardan bir tanesi belki ama onu ayrıştıran çok önemli, çok temel bir özelliği var, Peygamber Efendimizin hicret yolculuğunu, o çetin yolculuğunu animasyon türünde anlatıyor olması. Filmde annesini kaybeden ve annesini aramaya çalışan bir tayın, yaşlı bir dedeyle Mekke’den Medine’ye yolculuğu esnasında o hatıraları da yad ederek çocuklarımıza hatırlattığımız bir yapım olacak.”

“TRT’yi kamu yayıncısı olarak tebrik etmek lazım”

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da filmi izledikten sonra yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın keyifle seyredecekleri, ama çok derin anlamları ve çok önemli bir hikâyeyi içinde barındıran bir animasyon. Burada tabi TRT’nin, TRT Çocuk’un büyük emeği var. Çocuklarımıza yönelik böyle faydalı içeriklerin çoğalması için gerçekten TRT’yi kamu yayıncısı olarak tebrik etmek lazım,” İfadelerine yer verdi.

Hz. Muhammed’in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret’i konu edinen 3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk’un çevreci kahramanı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor. Duygu dolu hikâyesiyle beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan filmin müzikleri ise Burak Çambel imzalı.

TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan yeni sinema filmi “TAY”, 23 Eylül’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.