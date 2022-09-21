TRT ortak Yapımı animasyon filmi "Tay" vizyona giriyor.

Filmin Ankara’daki galasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski bakanlardan Zehra Zümrüt Selçuk, Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, TRT Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ziyad Varol ve Fethi Fahri Kaya, TRT yönetimi ve davetliler katıldı.

''TRT'ye çok teşekkür ediyorum''

Filmin galasında konuşan Bakan Yanık, ''TRT'ye TRT Çocuğa çok teşekkür ediyorum. Çocuklar adına gerçekten çok emeği değen bir film. İnşallah çok geniş bir kitleye ulaşır bütün çocuklarımıza hem ülkemizde hem yurt dışında pek çok çocuğa ulaşır ve onların beğenisini kazanacağından hiç şüphem yok hayırlı olsun diyorum'' dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, ''Bu akşam çok keyifli anlara eşlik ettik TRT'yi kutluyorum. Böyle bir projeye destek olduğu için harika bir görsel de özellikle animasyon filmi sevenler için çok tavsiye edilecek bir film haline gelmiş'' diye konuştu.

''Özenle ve dikkatle hazırlandı''

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, filmin çocuklar için özenle ve dikkatle hazırlandığını belirterek, ''Beşinci filmimiz 'Tay'la devam ediyoruz. Yıl bitene kadar da yine TRT ortak yapımı başka filmlerimizde animasyon alanında özellikle söylüyorum devam edecek. Sinema mecrasında dediğim gibi çok aktif olmakla birlikte aynı zamanda TRT Çocuk kanalımızda bir çok yeni yapımı izliyoruz'' diye konuştu.

Varol, TRT ortak yapımı animasyon filmlerinin devam edeceğini vurgulayarak, ''Kamu yayıncısı olarak elbette yaptığımız her işte bir sorumluluğumuz var. Bulunduğumuz ortamda çocuklarımızın nasıl yediğine içtiğine giydiğini önem veriyorsak izlediklerine de çok önem veriyoruz'' dedi.

Hazreti Muhammed'in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan hicret, çocuklara animasyon filmiyle anlatılacak.

Fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirildiği animasyon filmde özellikle okul çağındaki çocuklara Peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

Filmin yapım aşamasının 8 yıl sürdüğünü söyleyen Yönetmen Nurullah Yenihan, sözlerine şöyle devam etti:

''Filmin konusu bizim içinde çok önemli ve manevi bir içeriği var. Dolayısıyla o yüzden çok heyecanlıyız inşallah bu hafta sonu da izleyicilerle buluşacağız.''

Gala’ya katılan çocuklar sinema salonundan neşeyle çıktı.

23 Eylül’de vizyona girecek olan "Tay" isimli animasyon film, tüm sinemalarda izlenebilecek.