'Alparslan: Büyük Selçuklu' yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara döndü. Dizi ekibi, ilk bölümü Atlas Sinemasında birlikte izledi.

Oyuncular, yeni sezona ve çekimlere dair detayları paylaştı.

Güzel bir sezon olacağına inandığını belirten Barış Arduç, ''Esasında hem buruk hem hüzünlü hem de mutluluk içeren bir finalle kapatmıştık geçen sezonu. Çok güzel bir sezonun bizi beklediğine inanıyorum. Ana karakterimiz, o kadar iyi anlaşıyoruz ki kendi aramızda böyle çok güzel bir sezon geçirdik, buna dahil olan arkadaşlarımız oldu. 2 bölüm çekme şansımız oldu, onlar da hemen adapte oldu. Mutluluğumuza mutluluk katarak, gücümüze güç katarak devam ediyoruz'' dedi.

Yeni karakter dahil oldu

Diziye yeni karakterler de dahil oldu. Yeni karakterlerden birisi de Alparslan ile evlenmesi beklenen Seferiye Hatun.

Mutlu olduğunu vurgulayan Kayra Zabcı, ''Çok mutluyum, çok gururluyum. Tabi ki nasıl bir projeye geldiğimin farkındayım. Duvarları olan bir kadın seferiye. Bunun yanında da anaç tarafını göreceğiz. Duygusal yönünü fazla belli etmeyen bir karakter'' diye konuştu.

Bir diğer merak edilen karakter ise Ani Tekfuru, Rolü canlandıracak olan deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer, ''O zamanda topraklarını korumaya çalışan insanlar da var orada. Tabi ki bunlar ne kadar güçlü, zeki ve ustaca savunurlarsa topraklarını Alparslan'ın kendi değeri gerçek değeri o kadar çıkar. Elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağız. Zeki, çevik oyunlar göreceğiz ki bakalım Alparslan nasıl alt ediyormuş'' dedi.

Ani Tekfurunun oğlunu oynayan Bora Cengiz ve Yınal Beyin eşini oynayan Öykü Gürman da diziye yeni katılan oyunculardan.

'Alparslan: Büyük Selçuklu' her Pazartesi TRT 1'de ekrana gelecek.