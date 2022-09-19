Süleyman Demirel Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kuntbilek, 5. sınıftan beri eğitim gördüğü Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi'nde resim yeteneğini geliştirdi.

Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki resim öğretmenin önerisiyle Sırbistan'daki "Avrupa'nın Sevinci 2022" yarışmasına katıldığını ve dünya üçüncüsü olduğunu belirten Kuntbilek, çizdiği resmin hikayesini şöyle anlattı:

"Aslında natürmort yani objeleri çizdim. Yarışmaya gönderdiğim resimde sanatsal ön planda. Sanatımı ön plana çıkarmak istediğim işin, çizimlerimi gösterebileceğim bir resim yapmak istedim."

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Kuntbilek, ilerleyen yaşlarında resim sergisi açmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.