“Bu bienal tatlı, olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine kuşların uçuşundan, bir zamanların bereketli denizlerinden, yerküreyi yavaşça yenileyen ve besleyen kimyadan bir şeyler öğrenme arayışında...”

17’ncisi düzenlenecek İstanbul Bienali, bu sefer diğer senelerden farklı bir temayla geliyor.

1987'den beri iki yılda bir düzenlenen Bienal, "İnsan Neyle Yaşar?” ya da “Anne, ben barbar mıyım?” gibi konulardansa, çözülerek etrafına can veren “kompostlaşma” sürecini ele alıyor. Yani belli bir konuyla değil, eserden çok sürece, yaşama odaklanan sanatla geliyor.

[Kürötoryal metin, Fotoğraf: İKSV]

20 Kasım'a kadar devam edecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül’den 20 Kasım’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Bienal küratörlüğü, uluslararası bir danışma kurulu tarafından belirleniyor ve geliştirdiği kavramsal çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye davet ediyor.

17. İstanbul Bienali’nin Küratörlüğünü bu sene Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh üstleniyor.

“Sanat, yeni düşünce yolları açma gücüne sahip”

Küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh 17. İstanbul Bienali’ni sanatın gücünü, yeni düşünce tohumları eken varoluşcu kaygıyla açıklıyor.

“Dünyanın dört bir yanındaki sanat oluşumları, nasıl hayatta kalacakları, güncelliklerini nasıl koruyacakları, kimin için ve hangi amaçlarla faaliyet gösterecekleri gibi acil ve varoluşsal kaygılarla yüzleşiyor. Sanat, toplumsal söylemin sözcük dağarcığını yenileyerek yeni düşünce yolları açma gücüne sahip."

Küratörler, bu sene Bienal için tek bir zaman ve mekânda büyük temalar etrafında büyük toplantılar gerçekleştirilmeyecek diyor.

Bunun yerine, bienal için belirlenen sekiz haftalık resmi süre için, çok sonra da devam edebilecek fikirlerin tohumlarının atıldığı büyük bir fikir dağılımını öngörüyorlar.

[Fotoğraf: AA]

500'ün üzerinde proje sunulacak

Sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen gibi pek çok farklı disiplinde 500’ün üzerinde katılımcının projeleri İstanbul’da bienal mekanlarında sunulacak.

[17. İstanbul Bienali'nin mekanları, Fotoğraf: İKSV]

Sergi mekanları kitapçılar, sahaflar, hastaneler...

Bienal’de mekanlar yine çeşitli olacak. İstanbul’un tarihi semtlerindeki müze ve geleneksel sanat mekanlarının yanı sıra kitapçılar, sahaflar, hastaneler, kafeler ile Taksim Meydanı’nın altındaki bir metro tüneli gibi mekanlar bu seneki Bienal’e ev sahipliği yapacak.

İstanbul en eski semtlerinden Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih gibi tarihi mekanlarda sergiler gezilebilecek.

Merkez Rum Kız Lisesi de mekanlar arasında

Beyoğlu’nda bulunan ve 1999’dan bu yana kapalı olan İstanbul’un en eski Rum okullarından Merkez Rum Kız Lisesi de bu sene Bienal’in ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kadıköy’de ise İstanbul’un 130 yıllık bir geçmişe sahip endüstriyel miraslarından, artık kentin merkezi kültür-sanat alanlarından biri olan de bienal mekanları arasında olacak.

[Fotoğraf: AA]

Fatih’te bu yıl ilk kez bienal ziyaretçilerine özel sergi mekanları açılacak.

15'inci yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski hamamlardan Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Fatih’teki bienal mekânları arasında. Ayrıca Mimar Sinan tarafından 16’ncı yüzyılda Kaputan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için yaptırılan ve 2023 yılında faaliyete geçecek olan The Çinili Hamam da, açılıştan önce ilk kez bienal izleyicileri tarafından görülebilecek.

Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde bitkilerin rolüne tanık olunacak

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi de bu bölgede bienale ve çeşitli performanslara ev sahipliği yapacak. Marmara Denizi’ne çok uzak olmayan bir mesafede, farklı dini gruplara ait mezarlıkların ve tarihi hastanelerin yakınında konumlanan bahçe, modern tıp ile çeşitli şifa gelenekleri arasında, hissi ve manevi bir kavşakta yer alıyor.

Yaklaşık 14 dönüme yayılan bahçede 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunuyor. 17. İstanbul Bienali bu bitikleri ve onların insan sağlığı üzerindeki vazgeçilmez rolünü sunuyor.

Katılımcıların konuştuğu podcast serisi yayınlanacak

17'inci İstanbul Bienali projelerinin bir bölümüne internet üzerinden de erişilebilecek.

2021’de Açık Radyo aracılığıyla bienal katılımcılarını ağırlayan Radyo Bienal’in İngilizce yayınları bir podcast serisi olarak tüm dünyaya ulaşacak.

Sergi boyunca devam edecek 17'inci İstanbul Bienali film programının ilk kısmı, 41'inci İstanbul Film Festivali kapsamında 8-17 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

[Fotoğraf: İKSV]

En geniş çaplı sergi

Düzenlenen en geniş çaplı uluslararası sanat sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul Bienali, yerel ve uluslararası bağlamlar arasındaki diyaloğun devamlılığında da önemli bir rol oynuyor.

İstanbul Bienali, sergi ve alternatif öğrenme programlarıyla da teşvik edici içerikler sunuyor. Fiziki ve zihinsel alanlarla daha çok düşünsel derinlik sunarak ziyaretçilerine yeni ufuklara açılma fırsatı veriyor.

Bienal kapsamındaki sergiler etrafında düzenlenen, eşzamanlı çeviri düzeninde uygulanan panel, konferans ve atölye çalışmalarından oluşan kamusal program sayesinde, hem genel izleyiciye hem de sanat öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunuluyor.



