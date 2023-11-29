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Kültür-Sanat
TRT Haber 29.11.2023 01:16

TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filminin galası yapıldı

TRT, tarihte iz bırakmış bilge insanlarımızı beyaz perdeye taşımaya devam ediyor. TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı” filmi, vizyona girmek için gün sayıyor. Çocuklara zamanda yolculuk yaptıracak filmin galası İstanbul’da yapıldı. Gelenekle geleceği buluşturan film, 1 Aralık’ta seyirciyle buluşacak.

TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filminin galası yapıldı

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran, maceralarıyla büyük beğeni toplayan bilge insan Nasreddin Hoca...

Güldürürken düşündüren, mesajlarıyla dersler veren Nasreddin Hoca'nın ikinci sinema filmi, seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” sinema filminin galası İstanbul'da yapıldı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, "Nasreddin Hoca 7'den 77'ye herkesi bir arada buluşturan karakterlerimizden biri. Geçmişten günümüze ulaşacak ve hatta günümüzden de çok geriye Dinozorlar Çağı'na kadar gidecek" dedi.

TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filminin galası yapıldı

Çocuklar duygularını TRT Haber'e anlattı

Galaya katılan çocuklar, filmin gösterimi öncesi heyecanlarını TRT Haber mikrofonları ile paylaştı.

Sinema salonunda yerlerini alan çocuklar bir yandan patlamış mısırlarını yerken, öte yandan macera dolu çizgi filmi heyecanla izledi.

Filmin ardından çocukların neşeli duyguları sözlerine yansıdı.

Film 1 Aralık'ta seyirciyle buluşacak

Nasreddin Hoca’nın yeni macerası 1 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. 9 Aralık’ta ise tüm Türkiye'de sinemalarda olacak.

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