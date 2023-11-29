TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı" filminin galası yapıldı

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran, maceralarıyla büyük beğeni toplayan bilge insan Nasreddin Hoca...

Güldürürken düşündüren, mesajlarıyla dersler veren Nasreddin Hoca'nın ikinci sinema filmi, seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” sinema filminin galası İstanbul'da yapıldı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, "Nasreddin Hoca 7'den 77'ye herkesi bir arada buluşturan karakterlerimizden biri. Geçmişten günümüze ulaşacak ve hatta günümüzden de çok geriye Dinozorlar Çağı'na kadar gidecek" dedi.

Çocuklar duygularını TRT Haber'e anlattı

Galaya katılan çocuklar, filmin gösterimi öncesi heyecanlarını TRT Haber mikrofonları ile paylaştı.

Sinema salonunda yerlerini alan çocuklar bir yandan patlamış mısırlarını yerken, öte yandan macera dolu çizgi filmi heyecanla izledi.

Filmin ardından çocukların neşeli duyguları sözlerine yansıdı.

Film 1 Aralık'ta seyirciyle buluşacak

Nasreddin Hoca’nın yeni macerası 1 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. 9 Aralık’ta ise tüm Türkiye'de sinemalarda olacak.