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Kültür-Sanat
TRT Haber 27.11.2023 23:06

"Hür" dizisinin ön gösterimi yapıldı

TRT’nin uluslararası dijital platformu TABİİ, 'Hür' adlı orijinal dizisini izleyicisiyle buluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın katkılarıyla çekilen 'Hür', Türk Hava Kuvvetleri’nin özel görevlerde vazife alan seçkin pilotlarından oluşan Hür Filosunun hikayesini anlatıyor.

"Hür" dizisinin ön gösterimi yapıldı

Tüm bölümlerinin 1 Aralık’ta TABİİ platformunda yayımlanacağı Hür'ün ön gösterimi, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. 

Mehmet Zahid Sobacı, dizi ile ilgili  şunları söyledi:

"Kahramanlarımızın mücadelesini tam anlamıyla anlatmaya bizim sözümüz, gücümüz yetmez. Ancak elimizden geldiğince kahramanlarımızın hikayesini, mücadelesini en güçlü şekilde, en iyi şekilde ekranlara getirmeye, beyaz perdeye getirmeye gayret ediyoruz."

 

Seçkin pilotlardan oluşan Hür Filosunun aksiyon ve maceralarını konu alan TRT'nin uluslararası dijital platformu TABİİ'nin orijinal içeriği, Hür’ün ön izleme etkinliği, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın katkılarıyla çekilen 'Hür' dizisinin galasına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliği yaptı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, her bir ferdin devletin gücünü yakından görebilmesi adına diziyi hayata geçirdiklerini söyledi.  

Sobacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT olarak bu dizi sayesinde milletimizin her bir ferdinin istihbarat alanındaki gücümüzü operasyonel silahlı kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetini sivil insanlara zarar vermemek açısından taşıdığı hassasiyeti etkin İHA SİHA kullanımını vatandaşlarımızın her bir ferdinin görmesini ve devletin ulaştığı kapasiteyle aslında gurur duymasını istiyoruz. Bu projeyi onun için yaşama geçirdik."

Mehmet Zahid Sobacı, Milli Teknoloji Hamlesine de dikkat çekti.

"Savunma sanayi alanında çok büyük başarılara imza attık"

Hür dizisinin savunma alanındaki gücü de ortaya koyan bir dizi olduğunun altını çizdi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, "Türkiye olarak aslında milli teknoloji hamlesi çerçevesinde havacılık alanında uzay alanında ve savunma sanayi alanında özellikle savunma sanayi alanında çok büyük başarılara imza attık. Ülke olarak önemli mesafeler katettik. Tabii. Bir de bunun üstüne Mehmetçik'in cesareti ve feraseti eklendiğinde aslında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir güce kavuşuyoruz. Tam da Hür dizisi aslında bu gücü anlatan bir dizi" diye konuştu.

"Hür" dizisinin ön gösterimi yapıldı

"Adrenalin bağımlısı bir insan olarak gerçekten bunun üstü yok dedim"

Galaya katılan 'Hür' dizisinin oyuncuları da mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi. 

Oyuncu Hilmi Cem İntepe şöyle konuştu:

"Çok merak ettiğim bir olaydı. Işınlanmak ne demek onu hissediyorsunuz. Gözünüzün gördüğü yere 3 saniyede gitmek ne demek onu hissediyorsunuz. Adrenalin bağımlısı bir insan olarak gerçekten bunun üstü yok dedim."

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu, "Biz kendi aramızda bunu tarifsiz his olarak adlandırıyoruz. Tarifsiz bir keyif keşke zamanı geri alsak. Ve bir daha bir daha yapsak" dedi.

'Hür' orijinal dizisi, 1 Aralık’ta tüm bölümleriyle TABİİ platformunda olacak.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Savunma Sanayii SİHA TRT
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