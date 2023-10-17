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Kültür-Sanat
AA 17.10.2023 20:15

TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası yapıldı

TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.

TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası yapıldı
[Fotograf: AA]

Çankaya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya, çok sayıda çocuk, davetliler ve TRT çalışanları aileleriyle katıldı.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, bu yıl TRT ortak yapımı 8'inci animasyon sinema filminin vizyona girecek olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yerli animasyonu çok önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Durmuşoğlu, her geçen gün bunun faydalarını gördüklerini dile getirdi.

TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası yapıldı

TRT Çocuk'un en çok izlenen yapımlarından "İbi"nin, Doğu Ekspresi'nde arkadaşlarıyla heyecanın içerisine dahil olduğunu kaydeden Durmuşoğlu, çocukları aileleriyle sinema salonlarına davet etti.

Durmuşoğlu, "İki boyutlu bir yapım olması sebebiyle animasyon dünyasının da tüm maharetini filmimize yansıttık. Hem sanatsal hem içerik açısından güzel bir iş çıkardığımız kanaatindeyiz" dedi.

Filmin yönetmeni Sinan Ölmez de yaklaşık 12 ay süren hazırlık çalışmalarının ardından filmi tamamladıklarını, TRT Çocuk'un uzman psikologları ve içerik editörlerinden destek aldıklarını anlattı.

TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" filminin galası yapıldı

Filmde, çocukların ekranda izlediği İbi'den çok daha farklı bir hikaye ve görsellik bulunduğunu aktaran Ölmez, izleyenlerin bol sürprizle karşılaşacağını ve Doğu Ekspresi'nin eğlenceli yolculuğunu tadacağını ifade etti.

İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi, 20 Ekim'de tüm Türkiye'de gösterime girecek.

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