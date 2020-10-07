TRT ortak yapımı "Gölgeler İçinde", Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Erdem Tepegöz'ün yaptığı film, Gürcistan'da bir maden kasabasında çekildi.

Film, ilkel teknoloji ile yönetilen bir fabrikada, işçilerden birinin sistemi sorgulaması ile değişmeye başlayan hayatları konu ediniyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan TRT ortak yapımı film, dünya prömiyerini ise Moskova Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Filmin yönetmeni Erdem Tepegöz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Film aslında bir distopya ve bilim kurgu. Sosyal gerçekçi bir film gibi kendimce yazarken hep yorumluyordum. Filmi Gürcistan'da bir maden kasabasında çektik şu an gerçekten çalışan bir maden kasabası. Dünyanın en büyük manganez fabrikalarından biri."

Yapım, sinemaseverlerden de tam not aldı. Festival kapsamında film gösterimleri hafta boyunca açık hava sinemalarında devam edecek.