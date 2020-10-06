Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü'nün ortak projesiyle Türkiye'nin tanıtımı yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 60 ülkede etkinlikler düzenlenecek. Böylece, Türk müziği diğer kültürlerle buluşacak.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, etkinlikle ilgili şöyle konuştu:

"Bu eserlerin tamamını yurt dışında bulunan 60 kültür merkezimizde düzenleyeceğimiz müzik kursları ve etkinlikler vasıtasıyla son kullanıcıya ulaştıracağız."

Birçok eser tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Yokaç ise, şunları söyledi:

"Bunların kalıcılığına dair yapılan bütün emekler her zaman bu milletin ve bu devletin çok daha fazla görünür, bilinir ve anlatılabilir olmasını sağlayacak."

Proje kapsamında yurt dışında mehter musikisi, gelenekten geleceğe 30 yıl, klasik türk sazları beşlisi ve İzmir türküleri gibi eserlere yer verilecek.

Ayrıca "Aynı Telden Ayrı Dilden" adlı kitabın tanıtımı da yapılacak.