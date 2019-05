Kültür Sanat

TRT ortak yapımı "Burası Cennet Olmalı" Cannes'da ödül aldı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:42 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 01:04

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, TRT ortak yapımı "It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)" FIPRESCI Ödülleri Ana Yarışma bölümünde en iyi film seçildi.

Fransa’nın Cannes kentinde 14 Mayıs’ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Altın Palmiye ödülü, Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi. Büyük Ödül'e "Atlantique" isimli filmi layık görüldü Fransız Celine Sciamma'nın yönettiği "Portrait de la jeune fille en feu", en iyi senaryo ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülünü de Fransız senarist, aktör ve yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ve Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın "Bacurau" filmleri aldı. Büyük Ödül'e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop'in "Atlantique" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Le jeune Ahmed" isimli filmi ile Fransız kardeş yönetmenler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'e verildi. Altın Kamera ödülü Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'ın oldu Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, "Little Joe" filmindeki rolüyle İngiliz ve Amerikalı aktris Emily Beecham'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Douleur et gloire" filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas oldu. Altın Kamera ödülü de "Nuestras madres" filmiyle Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'a verildi. TRT ortak yapımı film Cannes'da yarışıyor "Burası Cennet Olmalı" ödüle layık görüldü TRT ortak yapım projelerinden It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı) filmi, 72. Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülleri Ana Yarışma bölümünde en iyi film seçildi. Kaynak: TRT Haber, AA Etiketler: sinema ödül fransa film Cannes Film Festivali Altın Palmiye

