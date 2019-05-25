Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı.

Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı, bugün ziyarete açıldı.

Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edilmişti.

Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün, ikinci etap restorasyon çalışmaları sonrası ziyarete açılacağı öğrenildi.

İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında ise kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ziyaretçi ilgisi

Sabah saatlerinde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret etmeye başladı. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçilerden Erdal Soydan, "Sümela Manastırı’nın açılacağını duyunca hafta sonu tatili için buraya geldik. Sabah erkenden kimse gelmeden, kalabalık olmadan, gelelim, gezelim dedik" dedi.

Aygün Çetin de, "İstanbul’dan buraya Sümela’yı görmek için geldik. Hafta sonunu burada bu güzel doğada değerlendirmek istedik. Karadeniz çok güzel bir yer. Sümela Manastırı’nın dışardan görünüşü muhteşem ama az önce tarihini de dinledik. Gerçekten çok ilginç. Burada insanlar nasıl yaşamış, nasıl durmuş gerçekten çok ilginç" diye konuştu.

Kaynak: DHA