Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), yayıncılık birikimini bu kez İstanbul Ticaret Üniversitesinde gençlerle paylaştı. TRT Akademi tarafından düzenlenen söyleşide radyonun geleceği ele alındı.

"Radyo: Bitiyor mu, evriliyor mu?" başlıklı panele katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, radyo yayıncılığıyla ilgili merak edilenleri üniversitelilerle paylaştı. Durdu, radyonun etkisini her gün daha da güçlenerek artırdığını söyledi.

"Radyo öyle bir alet ki yerini teknolojik gelişmelere çok hızlı biçimde adapte ederken, aynı zamanda modern iletişim araçlarının doğasından kaynaklanan birtakım eksiklikleri de tolere edip yine hayatımızda varlığını gümbür gümbür devam ettiriyor."

Erkan Durdu, TRT'nin genç iletişimcilere verdiği desteği de şu sözlerle anlattı:

"Bayrağı teslim edeceğimiz sizlere, yayıncılık dünyasıyla ilgili birtakım şeyleri vermek bizim ödevimiz, görevimiz. Sadece üniversitelerin işi değil bu. TRT'nin de diğer yayıncı kuruluşların, paydaşlarımızın da misyonu ve görevi."

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panele, radyoculuğun önemli isimleri de katıldı. Radyo programcıları öğrencilerle radyonun geleceğini değerlendirdi.

Haber: Esra Sayın

Kamera: Yunus Yaman