TRT Bil Bakalım'dan "Ahilik" konulu özel etkinlik

TRT’nin sevilen uygulaması TRT Bil Bakalım, 22-24 Eylül tarihleri arasında Ahilik kültürünü konu alan özel bir etkinlik yayınlıyor. Uygulamanın "etkinlikler" modunda aktif olacak bu kısa süreli yarışmada, Ahi Evran’ın hayatı, mesleği ve Ahilik teşkilatının temel ilkeleri 10 soruluk içerikle katılımcılara sunulacak. Kullanıcılar hem tarihi hem de kültürel bir mirası interaktif biçimde deneyimleme fırsatı bulacak.

Ahi Evran’dan meslek ahlakına uzanan sorular

22-24 Eylül'de TRT Bil Bakalım'ın "etkinlikler" modunda yer alacak olan yarışma, Ahilik teşkilatının Anadolu'daki doğuşunu ve Ahi Evran'ın öncülüğünü merkeze alıyor. Katılımcılar, çıraklıktan ustalığa geçiş süreci, yardımlaşma ve meslek ahlakı gibi temel değerleri öğrenirken aynı zamanda Ahilik kültürünün Osmanlı'nın kuruluşundaki rolünü de keşfedecek. Tarihi bir miras, TRT Bil Bakalım'da yer alacak etkinlikle yeniden canlandırılacak.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store'dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

38. Ahilik Haftası öncesi anlamlı etkinlik

22-28 Eylül 2025 tarihlerinde kutlanacak olan 38. Ahilik Haftası'nda düzenlenen bu etkinlik, kullanıcıların Ahilik geleneğine dair bilgilerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Toplumsal dayanışmayı, kardeşlik ve paylaşma kültürünü merkeze alan Ahilik, yarışma formatıyla genç kuşaklara aktarılacak. Böylece TRT Bil Bakalım kullanıcıları 38. Ahilik Haftası’nda bu mirası daha yakından tanıma şansı elde edecek.

Ahi Evran ve ahilik üzerine unutulmaz öğütler TRT Dinle’de

Ahi Evran kimdir, Ahilik teşkilatı nedir sorularının yanıtı ve daha fazlası TRT Dinle'de yer alan "Ahi Ocağı" podcastinde yanıt buluyor. TRT Dinle'nin bu özel içeriği Ahi Evran Veli önderliğinde Anadolu'da ortaya çıkan ahiliğin prensiplerinden ve öğütlerinden yola çıkarak "insan" olgusu var olduğu müddetçe değişmeyecek evrensel ahlaki değerleri aktarıyor.

TRT Dinle, trtdinle.com üzerinden erişilebildiği gibi Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

TRT Bil Bakalım ile eğlenceli bilgi yarışmaları

TRT Bil Bakalım, her hafta yenilenen etkinlikleriyle kullanıcılarına eğlenceli ve öğretici yarışmalar sunuyor. Ücretsiz ve reklamsız olarak indirilebilen uygulama; tarih, bilim, sanat, spor, gastronomi, matematik ve yabancı dil gibi farklı alanlarda binlerce soru içeriyor. Kullanıcılar, topladıkları puanlarla "usta", "şampiyon" ve "entelektüel" gibi unvanlar kazanabiliyor ve başarılarını profillerinde sergileyebiliyor.

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla yarışın

Bilgiyi eğlenceyle buluşturan TRT Bil Bakalım, farklı modlarıyla öne çıkıyor. "Tek başına" modunda bireysel bilgi seviyenizi ölçebilir, "karşılıklı" modda ise arkadaşlarınızla veya rastgele rakiplerle mücadele edebilirsiniz. Ayrıca "etkinlikler" moduyla güncel yarışmalara katılabilir, özel odalar kurarak 10 kişiye kadar arkadaşınızla aynı anda yarışabilirsiniz. TRT Bil Bakalım, Play Store ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.