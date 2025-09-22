Açık 21.1ºC Ankara
AA 22.09.2025 11:35

Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin, 96 seçkin eserle Almanya'da tanıtılacağını söyledi.

Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak

Yazgı,  Göbeklitepe'nin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik eş zamanlı birçok plan ve proje yürüttüklerini belirtti.

Geçen yıl İtalya'da Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini açtıklarını hatırlatan Yazgı, sergiyi 6 milyondan fazla ziyaretçinin gezdiğini dile getirdi.

"Göbeklitepe, dünya arkeolojisinde farklı bir konuma geldi"

Göbeklitepe'nin bu kez Almanya'nın başkenti Berlin'de "Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası" sergisiyle tanıtılacağını ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:

"Taş Tepeler Projesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir projedir. Bu proje ile Göbeklitepe, artık dünya turizm literatüründe ve arkeoloji alanında çok daha farklı bir konuma gelmiştir. Bu yıl şu ana kadar 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladık ve ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Göbeklitepe'nin tüm dünyada tanınması için Bakanlık olarak her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Bu çalışmaların en yakın örneği için şu anda Berlin'de yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Müzeler Adası'nda çok özel bir mekanda Göbeklitepe'yi tanıtmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu tür tanıtım faaliyetleri, farklı ülkelerde de devam edecek. Türkiye'nin tanıtımı ve ülkemizin kültür turizmine katkı sağlayan bu eşsiz zenginliğinin dünya genelinde tanınması için yoğun bir çaba gösteriyoruz."

Özel seçki yapılacak

Almanya'nın, Avrupa'nın merkezinde yer alması dolayısıyla arkeoloji meraklısı geniş bir kitleye ulaşmak açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yazgı, seçkide Göbeklitepe'de yer alan 3 eserin replikası ile Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan filmlerden farklı dillerde kesitler, çeşitli dijital çalışmalar ve bilgi panolarının yer almasının planlandığını söyledi.

Sergiyi Şubat 2026'da açmayı planladıklarını belirten Yazgı, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor, Göbeklitepe ile ilgili çok özel bir seçki yapacağız. Orada oturumlar oluşturacağız. Göbeklitepe'nin Neolitik Dönem'deki yerini de farklı bir şekilde ortaya koyacağız. Göbeklitepe'nin dünya arkeolojisindeki yerini, Taş Tepeler Projesi'nin ne kadar özel bir proje olduğunu tüm dünyaya tanıtacağız. Ülkemizin ve kentimizin turizmde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapacağız."

Yazgı, 96 seçkin eserin yer aldığı serginin, 6 ay açık kalmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Almanya Arkeoloji Göbeklitepe Şanlıurfa
