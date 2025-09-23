Açık 24ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 23.09.2025 11:29

Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

İstanbul’un simge yapılarından Sirkeci Garı, Bakan Ersoy liderliğinde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor.

Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu.

Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak" dedi.

Bakan Ersoy'un mesajı net: "Sirkeci otel ya da AVM olmayacak"

Bakan Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle vurguladı. "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul’un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

Sirkeci Garı’ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

Tren taşımacılığı sürecek

Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak.

Sirkeci'de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.
 

Mehmet Nuri Ersoy Restorasyon Müze
