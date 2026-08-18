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Kültür-Sanat
TRT Haber 18.08.2026 09:36

TRT Bil Bakalım kullanıcılarını Siyer-i Nebi özel etkinliğine davet ediyor

Türkiye’nin sevilen bilgi yarışması TRT Bil Bakalım, farklı konu başlıklarında düzenlediği özel etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 24-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Siyer-i Nebi etkinliğiyle kullanıcılar, Hz. Muhammed’in hayatı ve İslam tarihi hakkındaki bilgilerini sınama imkanı bulacak.

TRT Bil Bakalım kullanıcılarını Siyer-i Nebi özel etkinliğine davet ediyor

TRT’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması platformu Bil Bakalım, kullanıcılarını yepyeni ve anlamlı bir deneyimle buluşturmaya devam ediyor. Çeşitli temalardaki etkinliklerle genel kültürü destekleyen platform, bu kez katılımcılara Siyer-i Nebi özel etkinliğini sunuyor. 24–27 Ağustos tarihleri arasında uygulamanın Etkinlikler modunda aktif olacak olan yarışma, kullanıcıları Hz. Muhammed’in hayatı ve İslam tarihi üzerine hazırlanan sorularla buluşturacak.

Siyer-i Nebi temalı sorular kullanıcıları bekliyor

Siyer-i Nebi teması etrafında özenle şekillenen bu anlamlı etkinlikte, kullanıcılar Hz. Muhammed’in hayatı, şahsiyeti ve İslam tarihi hakkında sahip oldukları bilgileri derinlemesine test etme fırsatı bulacak.

Bil Bakalım uygulaması üzerinden erişilebilecek olan sorular, katılımcıların hem mevcut bilgilerini sınamalarına hem de konuya dair yeni detaylar öğrenmelerine katkı sağlayacak.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

24-27 Ağustos tarihlerinde katılım sağlanabilecek

Siyer-i Nebi etkinliği 24 ile 27 Ağustos tarihleri arasında Bil Bakalım platformu üzerinden oynanabilecek. Belirtilen bu kısa tarih aralığında gerçekleşecek olması nedeniyle, yarışmacıların etkinliğe zamanında katılım sağlamaları büyük bir önem taşıyor.

Kullanıcılar, dört gün boyunca aktif kalacak olan bu anlamlı teste doğrudan uygulama içerisindeki özel etkinlik sekmesinden kolaylıkla ulaşarak bilgilerini hemen sınamaya başlayabilecekler.

Özel etkinlikler TRT Bil Bakalım'da devam ediyor

Bil Bakalım, standart oyun modlarının ötesine geçerek kullanıcılarını düzenli aralıklarla farklı konu başlıklarında bilgi ve kültürlerini sınayabilecekleri özel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Özel içerikli konsept etkinlikler, kullanıcıların rekabet ederken eğitici bir deneyim yaşamasına olanak tanıyarak yarışma kültürüne de yepyeni bir soluk getiriyor. 

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