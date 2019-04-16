Cızırtılı taş plaktan yükselen bir Münir Nurettin Selçuk şarkısı...

Yıl 1935, üzerinden 84 yıl geçti. Sesler, ilk gün kaydedildiği andaki gibi.

Köklü geçmişe sahip TRT İstanbul Radyosu'nun koridorlarında 1900'lü yılların sesleri yükseliyor. Tarihi taş plaklar, tozlu raflardan çıkıyor.

Plakların ömürleri her çalışta yavaş yavaş tükeniyor. Bu nedenle yıllardır TRT'nin arşivinde özenle korunuyorlar. Bu zengin taş plak arşivi içinde neler yok ki...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis açılış konuşmasından Kore gazilerinin anılarına, radyo tiyatrolarından maç anlatımlarına pek çok içerikte taş plaklar var.

Birebir kayıt alınıyor

TRT'nin devasa müzik arşivinde 8 bin 500 taş plak bulunuyor. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan çok değerli kültürel hazineler bunlar. Onun için de dijital ortama aktarılıyor.

Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Radyosu'nda yoğun bir çalışma var. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 3 bin 500 taş plak dijital ortama aktarıldı.

Bu taşınma işlemi titizlikle yürütülüyor. Malzemenin cinsine ve boyutuna göre özel platolar var. Aktarım onlar aracılığıyla yapılıyor. Mikser denilen teknik masalardan ses geçerek, birebir kayıt alınıyor.

Radyonun platolarında çalışmalar aktarımlar tamamlanana kadar devam edecek.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Vahap Aksoy