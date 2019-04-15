Efsane dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan’da yayınlandı. Peki toplam 67 bölümü geride bırakan dizide, en çok hangi karakterler rol aldı, dizinin en uzun bölümü hangisiydi, en çok ölüm nedeni neydi?

En uzun bölüm rekoru bu sezon kırılacak

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılacak. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor.

Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister oldu.

Dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

Dizi 8. sezonu ile toplam 73 bölüme ulaşacak.

8. sezonun her bir bölümü toplam 15 milyon dolara mal oldu.

Dizi boyunca toplam bin 211 kişinin ölümünü izledik.

Kaynak: AA