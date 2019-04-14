Çorum İskilip'te Gökmen ailesi tarafından yaklaşık 300 yıl önce kurulduğu tahmin edilen su değirmeni, Yalakçayı Deresi'nden 2,5 kilometrelik arkla taşınan suyla çalışıyor.

Yaklaşık 100 bin liraya mal olan restorasyonun ardından, değirmenin çarkları yeniden dönmeye başladı.

Su değirmeni turizme hizmet edecek

Tarihi yapıyı ziyaret edip un üretimini inceleyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan ve değirmen sahibi Selahattin Gökmen'den bilgi aldı.

Selahattin Gökmen, değirmenin kapasitesini artırmak amacıyla restorasyon çalışması yapıldığını belirterek, "Kaymakamımız tadilattan haberdar olunca, değirmenin tarımın yanı sıra turizme kazandırılması için projenin genişletilmesini istedi" dedi.

Yeni projeyle değirmenin tamamının elden geçirildiğini anlatan Gökmen, "Köprü başta olmak üzere birkaç eksiğimiz bulunuyor. Bunların da tamamlanmasıyla su değirmenimiz turizm faaliyetlerinde de kullanılabilecek" diye konuştu.

"Bu değeri bizden sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz"

Gökmen, değirmenin 6. kuşak sahibi olduğunu dile getirerek, "Dedelerimizden yadigar kalan su değirmenini yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız bu değeri koruyarak bizden sonraki kuşaklarımıza da aktarmak" ifadelerini kullandı.

Değirmeni 15 yıldır çalıştıran 83 yaşındaki Sadık Uğur ise, Türkiye'de az sayıda su değirmeni ustası kaldığını söyledi. Uğur, restore edilen değirmende günde 600 kilogram buğday işleyebileceklerini vurguladı.

Kaynak: AA