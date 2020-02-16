Türküler, sanat müziği ve aryalar... Başkentliler, tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşadı.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, 50. yaşını büyük bir gala konseri ile kutladı.

Şef Elnara Kerimova'nın yönetimindeki çoksesli koronun konser hazırlıkları yaklaşık 2 ay sürdü. Müzikseverler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunu hınca hınç doldurdu.

Konuklar, 50.yıl özel konserine tam not verdi

Program, çok sesli koro için hazırlanan belgesel gösterimiyle başladı.

Konserde, koronun daimi şefi Elnara Kerimova'nın yanı sıra Türkiye'nin önde gelen şefleri Rengim Gökmen, Bujor Hoinic, Sunay Muradov, Burak Tüzün ve Giampolo Vessella da seçkin eserlerin seslendirilmesi için koroyu yönetti.

Türküden İspanyol şarkısına çok sesli konser

Programda, Nevit Kodallı'nın "Zekiyem", Walter Strauss'un "İspanyol Şarkısı", Muammer Sun'un "Garip Kuşu Vurdular", Zoltan Koday'ın "Horati Carmen", Vagif Mastanov düzenlemesi ile "Dağlarda Çiçek", Cengiz Tanç'a ait "Ceylan" ve Ahmet Adnan Saygun'un "Katibim" eserleri sunuldu.

Şef Bujor Hoinic'in koronun 50'nci yılına özel bestelediği üç madrigali, Gabriel Foure'nin Pavan ile Dilmano Dilbero da seslendirildi.

Koroya, bazı eserlerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer ile CSO çello quartet sanatçıları eşlik etti.

Konserin sonunda koronun emekli sanatçıları da sahneye gelerek, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki "İleri Marşı"nı seslendirdi.



Konserde, koronun performansı ise büyük alkış aldı.

Çok Sesli koronun kurucusu, eski TRT Yönetim Kurulu üyesi Muammer Sun ve koronun eğitmenlerinden ilk şan pedagogu opera sanatçısı Müfide Özgüç, konserin onur konuklarıydı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, çiçek ve plaket takdim etti

[TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Muammer Sun'a plaket takdim etti. Fotoğraf: AA]

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, konseri, konuklarıyla birlikte izledi. Konser sonunda özel konuklarına plaket ve çiçek takdim etti.

[TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Müfide Özgüç'e çiçek takdim etti. Fotoğraf: AA]

Eren, "50 yıldır ve kuruluşumuzdan bugüne kadar TRT Ankara Radyosu’nda, çok sesli koroda ve diğer korolarımızda emeği geçen, katkı veren, hizmette bulunan tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Büyük ustalarla çoksesli müziğe önemli hizmetlerde bulunan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu yarım asrı geride bıraktı. 50 yıllık bu kıymetli yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başarılarla dolu nice yıllara..." ifadelerini kullandı.