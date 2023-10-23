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Kültür-Sanat
TRT Haber 23.10.2023 06:16

TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat"ın yeni sezonu başladı

TRT 1'in efsane dizisi 'Teşkilat', 4’üncü sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geldi. Reyting rekorları kıran ve izleyicinin merakla beklediği yeni sezonun ilk bölümünde aksiyon hiç eksilmedi.

TRT 1 ekranlarında 2021 yılında yayımlandığı ilk bölümden itibaren Teşkilat dizisi fenomen oldu. Pazar akşamları izleyiciyi ekrana kilitledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, ülkesi, bayrağı için iç ve dış düşmanlarla mücadeleyi anlatan dizide yeni serüven başladı.

4’üncü sezonun ilk bölümü ekrana gelen dizide "şirket" kodlu tehditle mücadele için yeni bir ekip kuruluyor.

Heyecan artacak

Zorlu görev için oluşturulan ekipte, önceki sezonlarından da, yeni karakterler de yer alıyor.

Vatan sevgisiyle aynı amaç uğruna savaşan yeni ekibin görevi Balkanlar’a da uzanacak.

Teşkilat'ın dördüncü sezonunda merkez Üsküdar oldu. Kemalettin Eröğe Polis Merkezi çekimlerin yapıldığı önemli adreslerden biri.

Teşkilat, her Pazar günü saat 20’de TRT 1’de ekranlarında olacak. 

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TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat"ın yeni sezonu başladı
TRT 1'in sevilen dizisi "Teşkilat"ın yeni sezonu başladı
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