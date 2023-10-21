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Kültür-Sanat
AA 21.10.2023 23:13

Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
[Fotograf: AA]

Vakfın sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada Kısakürek'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

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