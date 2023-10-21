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Kültür-Sanat
AA 21.10.2023 10:37

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde gösterilecek filmler belirlendi

Şanlıurfa'da düzenlenecek "2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali"nde gösterilecek filmler ve jüri üyeleri belli oldu.

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde gösterilecek filmler belirlendi

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Belediyesinin ana sponspor olduğu festivalde, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen-yapımcı Mehmet Bahadır Er, Amerikalı yapımcı George N. Makrinos gibi isimler jüride yer alıyor.

Bu yıl ilk defa arkeoloji temalı uzun metrajlı belgesellerin de gösterileceği festivalde bu temanın her yıl işlenmesi planlanıyor.

Minik Dev Kadın Jale İnan Belgeseli ile açılışı 23 Kasım'da yapılacak festivalde, finale kalan ulusal ve uluslararası 12 kısa filmin dışında Cannes, Berlinale, Sundance gibi önemli festivallere katılan TRT ortak yapımı, uzun metrajlı "Klondike" ve "Burası Cennet Olmalı" filmleri de özel gösterim kapsamında gösterilecek.

Söyleşi ve müzik dinletilerinin de yer alacağı festival, 23-26 Kasım tarihlerinde Klaus Schmidt Anı Evi ve Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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