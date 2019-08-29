Bol kahkaha, bol eğlence, kıyasıya bir rekabet...

İzleyiciyi ekrana kilitleyen TRT 1'in sevilen programı "Aileler Yarışıyor"da ödüller verildi. Aileler arabalarının mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Rakiplerini eleyerek finale kalan ve finalde başarılı olan ailelere otomobilleri teslim edildi. Anahtarlar program sunucusu Ufuk Özkan tarafından verildi.

İstanbul'daki teslim töreninde aileler büyük sevinç yaşadı. Ödüllerin kısa sürede verilmesi de yüzleri güldürdü.

Yaz sezonu boyunca haftada iki defa izleyiciyle buluşan "Aileler Yarışıyor" programında bugüne kadar 62 aile yer aldı.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Musa Toprak