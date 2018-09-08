Trabzon'un tarihi Kundupoğlu Konağı restore edilecek

Trabzon'da sivil mimarinin en eski örneği olan Kundupoğlu Konağı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından restore edilerek turizmin hizmetine sunulacak.

Kentin en eski evlerinden olan ve tarihi 18. yüzyıla dayanan tescilli konak, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) desteğiyle aslına uygun restore edilerek, çevre düzenlemesi yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 1 milyon 400 bin liraya mal olması öngörülen proje kapsamında, tarihi konağın, kültür ve sanat müzesi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Kundupoğlu Konağı'nın bulunduğu alanın kentsel sit alanı olduğunu söyledi.

Konağın bulunduğu bölgede tarihi konaklar, cami ve hamamın yer aldığını söyleyen Ayvazoğlu, "Konağımızın bulunduğu alan, sivil mimarinin en eski örneklerinin bulunduğu bir yer. Kundupoğlu Konağı da sivil mimari örneklerinin en güzel ve en eskisidir" dedi.

Ayvazoğlu, konağın tarihinin 18. yüzyıla dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zaman içerisinde pek çok noktası ortadan kaldırılmış ama biz bunu yeniden hayata geçirecek, aslına döndürecek bir proje hazırladık. "DOKA'dan yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık hibeyi aldık. Rölöve ve restorasyonu onaylanan bu projeyi kısa sürede hayata geçirmek ve burayı yaşayan bir kültür ve sanat müzesi haline getirmek istiyoruz.

"Restorasyona 2019'un ilk ayından itibaren başlayacağız"

Ayvazoğlu, projeyle ilgili kısa sürede ihaleye çıkacaklarını belirterek, restorasyonun ise 2019'un ilk ayından itibaren başlayacağını söyledi.

Binanın, 18. yüzyılla tarihlenen iç ve orta sofalı sivil mimarinin bir örneği olduğuna değinen Ayvazoğlu, tavandaki işlemelerin, kalem ve ahşap işçiliğinin görülmeye değer olduğunu vurguladı.

Ayvazoğlu, konağın bahçesinde 1846 yılında yapımı tarihlenen bir çeşme olduğunu belirterek şunlardan bahsetti:

"Osmanlı döneminin yaşayan sokak kültürü dahil olmak üzere, bina yapılarının örneklerinin de ayrıca bulunmuş olduğu bir alan içerisindeyiz. Dolayısıyla bu yapı alanlarının pek çoğu kültürel varlığımız olarak tescillenmiş durumda. Bunları yeniden hayata geçirerek kültür ve turizm potansiyelini artırıp, sürdürülebilir bir turizm ve kültür aktivitesine kavuşmayı amaçlıyoruz. Trabzon'un yaşayan kültürünü geleceğe aktarmak istiyoruz. Hedefimiz, bu yapıyı Trabzon'un yaşayan bir kültür sanat müzesi haline dönüştürmektir."

Kaynak: AA