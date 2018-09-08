Urla'da korkuluk festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Urla Belediyesi tarafından organize edilen Korkuluk Festivali'nin açılışını, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar yaptı.

"Köyden kente göçün azalmasını istiyoruz"

Başkan Uyar, festivallerin bölgeye, kente ve yapıldığı yöreye katkısının büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yerelde kalkınma kapsamında yapmış olduğumuz bir festival bu. Bizler korkuluğa oyuk diyoruz. İmece usulü olan bir iş. Köylümüz bu işe çok inandı. Hepsi kendi elleriyle birbirinden güzel oyuklar hazırladılar. Köylerimizde kırsal kalkınmayı daha da canlandırarak köyden kente göçün azalmasını istiyoruz. Hepimizin hedefi gençlerimizin köylerini terk etmemeleri ve köylerine geri dönmeleri. Güzel bir hafta sonu geçirmek için herkesi köyümüze bekliyorum."

"Köyde güzel bir üretim başladı"

Barbaros Oyuk Festivali Komite Başkanı Demet Küçükkayalar ise festivalin iki amacı olduğundan bahsetti ve şu bilgileri verdi:

"İlk olarak üretim ortamını oluşturmaktı. İkincisi ise bu üretim ortamında gençlerin köye dönüşünü sağlamak. Geçtiğimiz iki sene içinde gençlerin köye dönmesi konusunda oldukça iyi gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler bile şu anda düşünmeye başladılar. Bunun yanında köyde güzel bir üretim başladı."

Urla'da üç gün sürecek festivale gelen ziyaretçiler açılan stantları gezip köylülerin yaptığı korkulukları görecek "çat kapı" ev ziyaretleriyle köy yemekleri yiyecek.

Ayrıca festival süresince sergiler, edebiyat söyleşileri, avlu ve kapı önü konserleri yapılacak.

Kaynak: AA