Safranbolu'da en iyi restore edilen ev ödülü verildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük Safranbolu'da, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, "en iyi restore edilen ev" ödülü sahibini buldu.

Ödül Asmazlar Bağ Evi'nin oldu

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 197 yıllık olduğu belirtilen Sabiha Yongacı'ya ait Asmazlar Bağ Evi'ne verilen "En İyi Restore Edilen Ev" ödülü dolayısıyla tören düzenlendi.

"Safranbolu ilmik ilmik dokunarak geleceğe bırakılıyor"

Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu'nun ilmik ilmik dokunarak geleceğe bırakıldığını söyledi.

Koruma anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını belirten Vali Kemal Çeber, "Bize düşen, vahşi kapitalizmden, para hırsından kendimizi arındırarak, bizlere emanet edilmiş bu konaklara mümkün olduğunca iyi bakarak bizden sonraki nesillere en iyi halde buraları teslim etmektir" dedi.

"Safranbolu kültürüyle ve evleriyle bir bütün"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de Safranbolu'yu Safranbolu yapan değerlerin başında evlerin geldiğini söyledi.

Safranbolu'nun, kültürüyle evleriyle bir bütün olduğunu anlatan Başkan Fatih Ürkmezer, "Bu evler de sokaklar da Safranbolu'yu Safranbolu yapan kültürü oluşturmuşlar. Kaymakamlık ve belediye olarak bizden sonraki nesillere bu kültürü en iyi şekilde aktarmakla kendimizi mükellef sayıyoruz" dedi.

'En iyi restore edilen ev'e plaket çakıldı

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle ev sahipleri "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.

Daha sonra protokol üyeleri ve oyuncular; Serpil Tamur, Anta Toros, Ayşe Kökçü, Mine Şenhuy Teber, Filiz Kaynak, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık ve Songül Ülkü evi gezdi.

Kaynak: AA