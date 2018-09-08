Selimiye Arastası her sabah esnafın bereket duasıyla açılıyor

Osmanlı döneminin Edirne'deki en önemli çarşılarından Selimiye Arastası, günümüzde de önemini koruyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin giderlerinin karşılanması için 3. Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan çarşı, dükkan kiralarından elde edilen gelirle 428 yıldır vakfiyesine uygun olarak Selimiye Camii'nin masraflarını karşılamaya devam ediyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde çok sayıda ayakkabıcı, yemenici olması dolayısıyla Kavaflar Çarşısı olarak tanımladığı Selimiye Arastası'nda bulunan dükkanlar, günümüzde daha çok şekerlemeci ve hediyelik eşya satan esnafa ev sahipliği yapıyor.

Her sabah "dua" ile açılıyor

Tarihi Selimiye Arastası, her sabah esnafın bereket duasıyla kapılarını açıyor.

Selimiye'de sabah namazını kıldıktan sonra çarşıdaki dua kubbesinin altında bir araya gelen esnaf, birbirlerine "hayırlı işler" diledikten sonra asırlık Osmanlı geleneğini dua ederek devam ettiriyor.

Her gün bir esnafın yaptırdığı duaya çarşıdaki vatandaşlar ve yerli turistler de katılıyor.

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, tarihi çarşıyı Osmanlı padişahlarından 3. Murat'ın Selimiye Camii'ne gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa'ya yaptırdığını söyledi.

Tarihi çarşıda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Bayrak, "Çarşımızı tarihte yapan ve yaptıran kişileri dua ederek şükranla anıyoruz. Her gün erken saatlerde çarşımızın kapılarını açıyoruz. Esnafımız dua kubbesinin altında bir araya geliyor. Hep birlikte bolluk ve bereket için dua ediyoruz. Her gün ayrı bir esnafımız duayı yaptırıyor" diye konuştu.

"Dua geleneği esnafa dayanışma ruhu veriyor"

Çarşı esnafından Kadir Tektaş da geçmişten bugüne gelen geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Atalarımız, ecdadımız sabah dükkanlarını açtığında ilk önce dua kubbesinde doğru iş yapacağına, doğru tartacağına, müşteriyi kandırmayacağına ve işlerinin bereketli olması için dua edermiş" dedi.

Tektaş, Osmanlıdan, ecdadımızdan beri gelen bu geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA