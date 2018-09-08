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Söğüt'te yörük şenlikleri devam ediyor

737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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Söğütte yörük şenlikleri devam ediyor

737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri farklı etkinliklerle devam ediyor.

Bilecik Söğüt Stadı'nda, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi.

"Diriliş sahne" gösterisi 

Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Hilal Coşkun'un konseriyle devam eden etkinlikte, ''Diriliş sahne'' gösterisi sunuldu.

Yaklaşık 50 kişilik ekip, Türklerin Anadolu'yu yurt edinişi ve Söğüt'te dirilişi tiyatral sahne gösterisiyle canlandırdı. Büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Şenlikler kapsamında Söğüt Hamidiye Külliyesi'nde, minyatür ve yazı sanatı sergisi açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yörük, söğüt, bilecik, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikle
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