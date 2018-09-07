737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri açılışında ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edildi.

Daha sonra, Vali Tahir Büyükakın ve Yörükler tarafından Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

''Bu devlet ve medeniyet tasavvuru bize mirastır"

Vali Tahir Büyükakın, milletlerin geleneklerini gelecek nesillere aktarabildiği ölçüde uzun ömürlü olduğunu söyledi.

Geleneğin, milletin bölünmez bütünlüğü ve devletin bekası için yegane hazinesi olduğunu belirten Büyükakın, ''Bu devlet ve medeniyet tasavvuru bize mirastır. Bu mirası korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere devretmek de bizim boynumuzun borcudur. Devraldığımız sancağı hakkıyla taşımak ve gururla devretmek için varlığımızı bu geleneğin yücelmesine adamalıyız" diye konuştu.

"Şenliklerin çıtasını her yıl daha yukarıya taşıyacağız"

Vali Büyükakın, bu noktada Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin çıtasını her yıl daha yukarı taşıyacak şekilde hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıldan itibaren tevarüs ettiğimiz devlet ve medeniyet tasavvuruna dair uluslararası sempozyumlar dizisini başlatacağız. Çalışmaların yeterli bir olgunluğa ulaşmasının ardından ödüllü kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanında, çizgi film, animasyon filmi, dizi filmler, sinema ve belgeseller yapımını teşvik edici organizasyonlar gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz. Söz konusu çalışmalar özellikle çocuklarımızın doğru rol modeller benimsemesi, böylece sağlam bir millet, devlet, dünya ve insanlık şuuruyla yetiştirilmesi açısından son derece önemlidir."

''Sahte kahramanlar çocuklara rol model olmasın''

Büyükakın, "sahte kahramanlar"ın çocuklara rol model olmaması gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Batman, Superman gibi gerçek dışı ve medeniyet tasavvurumuz ile uzaktan yakından alakası olmayan 'sahte kahramanlar' bizim çocuklarımızın rol modeli olamaz. Çocuklarımız rüya çınarına can veren Malazgirt ruhunu, Söğüt ruhunu ancak ve ancak Dede Korkut, Yunus Emre, Hayme ana, Sultan Alparslan ve Fatih'lerin modellediğinde yaşatabilirler. Dolayısıyla, sözünü ettiğim yapım çalışmalarına yönelik faaliyetler, Söğüt ruhunu yaşatmak açısından son derece hayati öneme haizdir. Söğüt ruhunu yaşatma noktasında son derece önemsediğimiz bir başka husus ise toyumuzu gönül coğrafyamızı kuşatacak şekilde genişletmek, Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren konularda, hak, hakkaniyet, medeniyet esaslı uluslararası çözüm arayışlarına yeni bir merkez yapmaya dair arzumuzdur.''

Etkinlikler 3 gün sürecek

Halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi yapıldı.

Etkinlikler, 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA