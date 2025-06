Topkapı Sarayı'nda gece turları yaz boyunca devam edecek

Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran'dan itibaren akşam saatlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Topkapı Sarayı'nda gece turlarına bugün itibarıyla başladıklarına değinerek, sarayın 14 Eylül'e kadar cumartesi akşamları ziyarete açık olduğunu ifade etti.

Topkapı Sarayı'nı gece de gezmek isteyenler olduğunu belirten Kocaman, "Bu konuda bizden önemli talepler vardı. Bu talepleri gerçekleştirmek istedik ve inşallah belli sayıda ziyaretçilerimizi alacağız. Topkapı Sarayı malumunuz İstanbul'un 7 tepesinden birisidir. Bölümleri, galerileri, eserleri ziyaretçilerimiz göreceği gibi aynı zamanda İstanbul'un en yüksek mekanlarında birisi olduğu için de İstanbul'u özellikle dördüncü avluda gece görme imkanı olacaktır." dedi.

"Gündüz görülebilen yerlerin tamamını gece de görmelerini sağlayacağız"

Belli bölümlerde, özellikle Harem'in birçok bölümünde enerji kullanılmadığını aktaran Kocaman, "Buraların belli bölümlerini az da olsa aydınlatarak ziyaretçilerimize açtık. Mümkün olduğu kadar gündüz görülebilen yerlerin tamamını gece de görmelerini sağlayacağız. Ayrıca bu yıl yine alt bahçelerimiz, yani sarayın Fatih Köşkü'nde ve Mecidiye Köşkü'nün teras alanında Boğaz'ı, Haliç'i, Marmara Denizi'ni, adaları da ziyaretçilerimiz görebilecektir." şeklinde konuştu.

"Kesinlikle gece gezilmeli"

Ziyaretçilerden Sevgi Aytekin, Topkapı Sarayı'na ilk kez geldiğini dile getirerek, "Hava da çok güzel şu an. Manzaranın böyle olduğunu bilmiyordum. Çok beğendim. Gece çok daha güzel bence. Kesinlikle tavsiye ederim." dedi.

Ziyaretçilerden Aynur Baran da öğrencisinden gece ziyaretlerini duyarak geldiğini anlatarak, "Bir şekilde biz de katılmak istedik. Çok güzel, her şey mükemmel planlanmış. Manevi değerler de muhteşem. O yüzden her şey çok çok memnun edici. Geniş bir tarih yelpazesi, miras gördük açıkçası. Gündüz gezdik, kesinlikle gece... Her şeyiyle çok değerli. Ama beni en çok etkileyen kutsal emanetler oldu. Şu ana kadar hiçbirini görmemiştim çünkü." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Onur Baran ise eşiyle birlikte gece turunu deneyimlediklerini belirterek, "Özellikle kutsal emanetlerin daha önce göremediğimiz kısımları görmek gerçekten mutluluk verici. Onun dışında kesinlikle gece gezilmeli. Bir taraftan kulağımda açıklamalar da geliyor. Sanki tarihi yaşıyorsunuz. Kuru kuru gezmek değil. Burada bir nevi gözünüzde canlanıyor tarih, çok hoş." sözlerini paylaştı.

Başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak

Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

Saray'ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.

Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu'nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.

Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek. Ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşıp, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü terasından da panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.

Uygulama kapsamında 14 Eylül'e kadar cumartesi günleri 21.00 - 23.00 saatlerinde gezilebilecek.