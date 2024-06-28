Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 28.06.2024 13:46

Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak.

Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, yarın başlayacak. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup yarın saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

Harem-i Hümayun'un birçok bölümü de gece gezilebilecek

Tarih meraklılarını geçmişte bir yolculuğa çıkaracak olan gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek.

Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek.

Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u seyredebilecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.

ETİKETLER
İstanbul Turizm
Sıradaki Haber
Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti
15:06
Türk savunma sanayiinin en önemli vitrini yenileniyor
15:05
BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor
14:59
ABD'den Boeing'e yaptırım
14:55
Yerli helikopter motoru 1740 beygir gücüne ulaştı
14:56
NASA: Rus uydusunun parçalanması, ISS'deki astronotlar için güvenlik endişesi oluşturdu
Akad İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği belirtilen kuraklık Kültepe'de araştırılacak
Akad İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği belirtilen kuraklık Kültepe'de araştırılacak
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ