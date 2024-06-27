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Kültür-Sanat
AA 27.06.2024 16:08

Hatay günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı

"Hatay Tanıtım Günleri" Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. Pazar gününe kadar sürecek etkinlikte, Hatay'ın meşhur künefesi, kağıt kebabı, acılı salçası, defne sabunu, özel soslu döneri, baharatları ve birçok yöresel ürün satışa sunuldu.

Hatay günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı

Başkent Millet Bahçesi'ndeki tanıtım günlerinde, çoğunluğu Hatay bölgesinden gelen depremzede esnaf yer aldı.

Hatay'ın meşhur künefesi, kağıt kebabı, acılı salçası, halhalı zeytini, defne sabunu, özel soslu döneri, baharatları, ipek kumaşları ve birçok yöresel ürün satışa sunuldu.

Hatay günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı

Esnaf Mithat Öztürk, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki dükkanının yıkıldığını belirtti.

Hatay günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı

Depremin ardından Türkiye'nin çeşitli illerini dolaşarak fuarlara katıldığını dile getiren Öztürk, "Hem Hatay lezzetlerini tanıtıyorum hem de kazanç sağlıyoruz. Harbiye, kağıt, tepsi kebabımız var, içli köftemiz meşhur. Hatay'ı elimizden geldiğince Ankara'da tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hatay günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı

En hızlı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması

Etkinlikte, acılı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması da düzenlendi.

Yarışmada, en hızlı acılı kağıt kebabı yiyen 16 yaşındaki Arda Akkaya, 2 bin lira ödülün sahibi oldu. Yarışma sırasında Akkaya'nın gözlerinden, kebabın acısı nedeniyle yaş geldi.

Hatay günleri Başkent Millet Bahçesi'nde başladı

Akkaya, "En azından harçlığım çıktı. Telefon alacaktım, bu parayı ona harcarım. Kebap çok acıydı ama para olursa bir daha yerim." dedi.

En hızlı künefe yeme yarışmasını kazanan Murat Yüzükak'a ise Hatay ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi.

Etkinlikte, hazırlanan künefeler ziyaretçilere ikram edildi.

Hatay Tanıtım Günleri 30 Haziran Pazar'a ziyaret edilebilecek.

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