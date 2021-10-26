Roma Dönemi'nde Kilikya adıyla bilinen Çukurova'nın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Tatarlı Höyük'teki kazılar, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığındaki ekip tarafından 2007'den bu yana sürdürülüyor.

Sezon kazılarında, MÖ 2 binin ilk yarısına tarihlenen, günümüzden yaklaşık 4 bin yıl önceye ait Orta Tunç Çağı'nda kullanılan çöp çukuru bulundu. Arkeologlar çalışmalarının ilerleyen bölümünde çöp çukuruna ait daha fazla detay elde etmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kazı başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Tatarlı Höyük'ün 2 milyon 250 bin-1 milyon 700 bin yıl önce patlayan iki yanardağ arasında konumlandığını söyledi.

Bazalt oluşum üzerinde yer alan höyük ve yakın çevresinin jeolojik yapısından dolayı çok sayıda su kaynağını barındırdığını anlatan Girginer, bu özelliğinin Tatarlı'nın Neolitik dönemden Erken Roma'ya kadar yerleşim yeri olarak kullanılmasını sağladığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Çöplükler çok önemli bilgi bankası"

Bu sezon tarih öncesi çağlarla ilgili soruları çözmek için çalışmalar yaptıklarından bahseden Girginer, şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 gündür Kalkolitik Çağı kazıyoruz, yıl sonuna kadar da çalışmamız sürecek. Hitit İmparatorluk dönemiyle ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Kalkolitik Çağ, günümüzden yaklaşık 5-6 bin yıl öncesi, çeşitli müstakil yapılarla bir tane de alt safhada daha büyük yapının mekanları çıkmaya başladı. Bu yıl üst tabakalardan Orta Tunç Çağı, yani günümüzden 4 bin sene önceye tarihlediğimiz tabakanın bir çöp çukurunu bulmamız çok ilginç oldu. Çöp çukurları biz arkeologların arazide çok sevdiği oluşumlardır. O dönemin insanları kırılan her şeyi, yediği, içtiği her şeyin artıklarını çöpe atabiliyor. 4 bin yıl önceye ait bir çöp çukuru, içinde o dönemin insanlarının kullandığı kap kaçak parçaları ve kült eşyaları da bulunmaya başladı. O bakımdan güzel buluntu bizim için. Çöplükler çok önemli bilgi bankasıdır, yedikleri bitkileri, hayvanları, kullandıkları eşyaları her şeyi bize verir."