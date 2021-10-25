Amerikan sitcom dizisi Friends’de canladırdığı Gunther karakteriyle akıllara kazınan 59 yaşındaki Micheal Tyler, Los Angeles’daki evinde prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri, `Tyler Pazar sabahı Los Angeles’daki evinde huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti` sözleriyle duyurdu.

2018 yılında Tyler’a ileri derece prostat kanseri teşhisi konmuş ve daha sonra kanser vücuduna yayılmıştı.

Central Perk Gunhter’ını kaybetti

1994-2004 yılları arasında yaklaşık 150 bölümde Friends izleyicisinin karşısına çıkan Michael Tyler, 'Central Perk'te bir kafede yönetici ve garson olarak çalışan Gunther karakterine hayat vermişti.

Mayıs ayında gerçekleşen `Friends Reunion` zoom etkinliğine katılan Tyler, 10 yıllık Friends macerasının hayatının en hatırlanmaya değer yılları olduğunu söylemiş ve bundan daha iyi bir deneyimi düşünemediğini de sözlerine eklemişti.