Balıkesir Kent Konseyi, Bandırma İlçe Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma ve Balıkesir fotoğraf sanatı derneklerinin desteklediği etkinlikte katılımcılar ilk durağı Kyzikos Antik Kenti'ydi. Katılımcılar daha sonra Belkıs ve Yukarıyapıcı mahallelerini ziyaret etti. Burada fotoğraflarını çeken katılımcılar, Kapıdağ Gölet Bölgesi ve Kirazlı Manastırı'na geçti. Son olarak Ballıpınar Mahallesi'ne giden katılımcılara belgeleri ve anı hediyelerini verildi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, etkinlikte çekilen fotoğraflarla ilgili bir sergi planladıklarını belirterek, "Kapıdağ doğa harikası bir bölge, bu bölgenin doğal yapısının bozulmaması adına Bandırma Kent Konseyi olarak üzerimize düşen sorumlulukları her platformda yerine getireceğiz" dedi.