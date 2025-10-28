Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
İHA 28.10.2025 11:47

Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor

Yeşilova ilçesinde 1950'li yıllarda yapılan evin dış duvarlarında kullanılan taşların, 186-217 yılları arasında yaşamış Roma İmparatorlarından Caracalla'nın mektubu olduğu ortaya çıktı.

Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü'nde bulunan Takina Antik Kenti'ne yakın bölgeden 1950'li yıllarda köylüler tarafından ev yapılmak üzere taşlar alındı.

Bu taşları dönemin şartlarında at arabaları ile köye getiren vatandaşlar taşları kullanarak ev yaptı.

1970 yılında ise bölgede çalışma yapan arkeologlar tarafından bahse konu taşların 186 -217 yılları arasında yaşamış Roma İmparatorlarından Caracalla'nın mektubu olduğu belirlendi. Evin temelinde kullanılan 10 taş Burdur Müze Müdürlüğü tarafından belgelenerek takibe alındı.

Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor

Müdürlük tarafından muhtarlığa ve ev sahiplerine yazılan yazıyla eve yıkım kararının çıkmasının ardından taşların alınacağı ve müdürlük tarafından korunacağı bildirildi.

Şimdilerde ise evde kimse yaşamazken, Roma İmparatoru Caracalla'nın mektubunun yazdığı taşlarla birlikte zaman meydan okuyor.

Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor

"Ben böyle taşları başka yerde görmedim"

Evin kayınpederi tarafından yapıldığını anlatan Ferhat Ağıl (65), "Biz hanımla 1988 yılında evlendik. Kayınpederin üzerineydi bu ev. Kayınpeder eşime verdi, eşim de vefat edince kızıma kaldı. Bu taşları kayınlar getirmişler. Biz getirdikleri yere Asar Tepesi deriz. Kayınlar oradan getirip bu evi yapmışlar. 22 yıl önce müzeden yazı geldi. O yazı da muhtarlıkta duruyor. Biz ev yıkılırsa bu taşları kaybetme bu taşlar sana zimmetli diye yazı geldi. Zamanında ta İstanbul'da arkeologlar geldi. Burada çalışma yaptılar. Bana o zaman bu taşların Roma dönemine ait olduğunu söylediler. 1971 yılında yaşanan deprem de bu evde oturuyorlarmış. Zamanında at arabaları ile getirmişler bu taşları. O zamanlar 5-6 kişide anca traktör var. Parça parça kırılmış. Taşların yazılı olan kısımları yoldan tarafa doğru koymuşlar. Sonrasında da yazılardan durumu fark ediyorlar. Ben böyle taşları başka yerde görmedim" dedi.

Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor

ETİKETLER
Burdur Tarihi Eser Roma Dönemi
Sıradaki Haber
Tarihe ışık tutan filmlerin dijitalleştirilmesi hedefleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri
11:47
Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı, ilk duruşmada suçunu kabul etti
11:44
Gaziantep mutfağı, AB tescilinde Türkiye’nin lokomotifi
11:36
Kanada: ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettik
11:37
Manisa'da 5 ilçede eğitime "deprem" arası
11:37
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Merdan Yanardağ'a zarfla para verilmiş
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
FOTO FOKUS
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ