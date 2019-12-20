Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir çiftçi tarlasında ekim yaparken, traktör pulluğuna takılan büyük bir taş ile işini yarıda bıraktı.

Takılan büyük taş parçasının üzerinde insan figürleri olduğunu gören çiftçi Ramazan Akdağ, durumu köy muhtarına bildirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Mecidiye Köyü muhtarı Niyazi Akkoç, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzde arazisi bulunan Ramazan Akdağ, ekim yaparken, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve yarım metrekareden büyük, üzerinde çeşitli insan figürleri ve yazılar bulunan mermer taş bulmuş. Bana haber verilince hemen jandarma ekiplerimize haber verdim. Olay yerine gelen jandarma ekiplerimiz Kütahya Müze yetkililerimize haber verdiler ve taş tarladan götürüldü. Tarihi anlatan bir eseri ilimiz müzesine kazandırdığımızı düşünüyorum'' dedi.

Kaynak: İHA