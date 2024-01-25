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Kültür-Sanat
İHA 25.01.2024 14:22

Tarihi eser kaçakçısı sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da devriye atan gece bekçilerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde 47 adet tarihi eser ve sikke olduğu değerlendirilen parça ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarihi eser kaçakçısı sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Abdal Caddesi üzerinde devriye atan gece bekçileri, Enes Ü.'nün kendilerini görünce kaçmaya başlaması üzerine şüphelinin peşine düştü.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliye kimlik kontrolü yapan ekipler, üst araması gerçekleştirdi.

Yapılan aramada cebinde peçeteye sarılmış tarihi eser ve sikke olduğunu fark eden ekipler, gözaltına aldıkları Enes Ü.'yü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne götürdü. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan 47 adet sikke ve tarihi esere el konuldu.

Şüpheli kendisini görüntüleyen gazeteciye ise tepki gösterdi. Enes Ü., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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