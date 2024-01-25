Depremde ağır hasar gören tarihi kilise restore ediliyor

Süryani Kadim Metropolitliği olan Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, 6 Şubat yepremlerinde hasar gördü. 1701 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde tadilat geçiren tarihi kilise, 2001 yılında ibadete açılmıştı. Hala Süryani kadim cemaatine hizmet eden Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, 6 Şubat depreminde hasar görmesi nedeniyle ibadete kapandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kilisede lazerle belgeleme işlemi yapılarak, kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlandı.

Dökülen taşların tasnifinin ardından yapı komple çelik malzemeyle askıya alındı. Restorasyon kapsamında şu an yapının üst yapısındaki betonarme örtünün kaldırılma çalışması yürütülüyor.

"Tekrar ibadete açmanın peşindeyiz"

Yapının röleve projesi çizilerek, Şanlıurfa İl Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunuldu.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, şunları söyledi:

“1701 yılında ilk olarak yapılan, daha sonra 1885 ve 1905 yıllarında onarım geçiren Adıyaman’daki Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi'ndeyiz. Bu yapımız 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden dolayı ağır hasar görmüş bir tarihi vakıf eseridir. Bu eserde depremden sonra ilk olarak lazer tarama yöntemiyle yapının belgeleme işlemleri tamamlandı. Daha sonra yüklenici firmayla güvenlik tedbirleri alındı ve şantiye sahası oluşturuldu. Bundan sonraki aşamada bu yapıda meydana gelen dökülen taşların ayıklanması ve tasnif edilmesi işlemi tamamlandı. Daha sonra yapıya zarar verdiğini düşündüğümüz üst betonarme örtünün kaldırılması çalışmalarına başlanıldı. Bu çalışmalar için de yapının özelliğini koruma açısından özellikle bir askıya alınma işlemine ihtiyaç duyuldu. Yapı komple çelik malzemeyle askılama çalışmasına alındı. Bu süreçten sonra malzeme analizi çalışmalarına başlanıldı. Malzeme analizi çalışmaları devam ediyor. Yapının röleve projesi çizildi, şu anda Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunuldu. Bizler tüm eserlerde olduğu gibi bu eserimizi de en kısa sürede en sağlam bir şekilde tekrar ibadete açmanın peşindeyiz. Adıyaman’daki tüm eserlerimiz gibi bu eser de en kısa zamanda aslına uygun bir şekilde ihya edilecek”