Muhtar, köy konağını mini müzeye dönüştürdü

Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar köyünde iki dönemdir muhtarlık yapan Ekrem Zeki Şeker, ilk olarak köyde kullanılmayan eski okulunu köy konağına çevirdi.

Muhtar Şeker, ardından köy halkının ve kamu kurumlarının da desteğiyle bir zamanlar köydeki sosyal, kültürel ve tarımsal yaşamın tam ortasında yer alan ve teknolojiye yenik düşen eşyaları toplayarak konağa yerleştirdi.

"Köyümü, memleketimi çok seviyorum"

Eski orak, tırpan, çapa, radyo ve diğer malzemelerin yerleştirilmesiyle birlikte konak adeta mini bir müzeye dönüştü. Karasar Köyü Muhtarı Ekrem Zeki Şeker, “Köyde iki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Tekrar aday olmayacağım. Artık gençlerimize bayrağı devrediyorum. Oluşturduğumuz köy konağında, komşularımızla bir araya gelerek evlerimizdeki eski eşyaları topladık. Atalarımızın yadigarına sahip çıkarak bu nostaljik ürünleri köy konağımızda sergiledik. Belli bir yaşın üzerinde olanların her eserde bir anısı var. Köyümü, memleketimi çok seviyorum” dedi.