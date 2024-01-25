Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" ile Ruggero Leoncavallo'nun bestelediği "I Pagliacci" operaları, 30 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan, koreografisini Bader Çakan'ın yaptığı eserler, 133 yıllık gelenek sürdürülerek birbiri ardına sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yöneteceği eserde, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

İtalyanca seslendirilecek eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Eserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve Antalya DOB çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırılıyor.

"Cavalleria Rusticana" eserinde Arzu Yaman "Santuzza"yı, Burak Pektaş "Turiddu"yu, Serhat Konukman "Alfio"yu, Seçil Fenercioğlu "Lola"yı, Tuğçe Oğuzülgen "Mama Lucia" rolünü canlandıracak.

"I Pagliacci" eserinde ise Göksay Yaran "Canio", Bilge Yılmaz "Nedda", Tamer Peker "Tonio", Serhat Konukman "Silvio" ve Devrim Demirel "Peppe" rolüyle sahnede olacak. "Commedia Dell'Arte Dansçıları" rolünü Mustafa Kaya ve Cemre İpek Velioğlu üstlenecek.

​​​​​​​Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.