9 yeni film vizyona giriyor

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Cem Karaca'nın Gözyaşları", gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın yaşamını beyaz perdeye taşıyacak.

Usta sanatçı Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı filmde, başarılı oyuncuya Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel ve Alper Saldıran eşlik ediyor.

Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık'ın senaryosunu kaleme aldığı film, Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekildi.

"Rüya Senaryo"

Kristoffer Borgli'nin yönettiği "Rüya Senaryo", sıradan bir hayatı olan bir adamın, bir anda tanımadığı yüzlerce insanın rüyalarına girmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.

Filmde başrolleri usta oyuncu Nicolas Cage ile Julianne Nicholson paylaştı.

"Kaptan Benim"

Matteo Garrone'a Venedik Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" dahil, 12 ödül kazandıran "Kaptan Benim", dünyayı gezip rap yıldızı olma hayali kuran iki gencin Senegal'den Avrupa'ya gitme çabalarını merkezine alıyor.

Garrone ile Massimo Gaudioso'nun senaryosunu birlikte kaleme aldığı yapımda, Seydou Sarr, Moustapha Fall ve Issaka Sawadogo başrol oynadı.

"Çıkış Yok"

ABD yapımı aksiyon ve gerilim filmi "Çıkış Yok", düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını odağına alıyor.

Claudio Fah'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Phyllis Logan, Colm Meaney, James Carroll Jordan ve Sophie McIntosh rol aldı.

"Haydi Tut Elimi"

Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan, Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan ve Işıl Yücesoy'un rol aldığı "Haydi Tut Elimi", dans tutkunu iki gencin yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılma sürecinde verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"İnadıyla Şampiyon"

Bedran Güzel'in beyaz perdeye taşıdığı belgesel film "İnadıyla Şampiyon", Trabzonspor'un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntülerini, deplasman yolculuklarını, taraftar hikayelerini ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajlarını bir arada izleyicinin beğenisine sunacak.

"Haftanın yerli korku filmleri

ABD'li yönetmen Mike Sargent'in filmi "Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf", nedeni anlaşılmayan bir yangında ölen bir tarikat kurucusunun ölümünün arkasındaki sır perdesinin aydınlatılması için başlatılan soruşturma sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın yerli korku filmi "Şeytan1", bir fotoğrafçının çektiği karelerin arkasındaki karanlık gerçeği konu alıyor.

"Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir"

Natalya Nilova ve Vasiliy Rovenskiy'in yönettiği animasyon film "Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir", Büyük Macera'nın hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek.